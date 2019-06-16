Полиция возбудила дело о хищениях при поставках масла в школы Дагестана

В Дагестане сотрудники полиции выявили организованную группу, которая поставляла в детские сады и школы фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по республике.

Как отмечается, своими действиями мошенники нанесли ущерб в размере около 70 млн руб.

Уточняется, что преступники продавали масло за 300 руб. за килограмм, закупая его при этом по цене 90 руб.

На настоящий момент в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Причем глава муниципального учреждения и трое предпринимателей помещены под домашний арест.

Ранее сообщалось, что пенсионеры стали жертвами мошенничества с ремонтом труб в квартирах.