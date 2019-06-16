В Японии неизвестный атаковал полицейского и похитил его оружие

В Японии неизвестный напал на сотрудника правоохранительных органов с ножом, забрал его оружие и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что 26-летнего полицейского обнаружили около 5.40 с ножом в груди в городе Суйта. Полицейскому было нанесено несколько ран, он находится в тяжелом состоянии. Нападавший скрылся с места происшествия с оружием.

Ранее в Японии пожилая женщина за рулем автомобиля наехала на группу детей.