Увеличилось число жертв взрыва на танкере в Махачкале

Судоходная компания «Волжское пароходство» проинформировала о том, что число погибших после взрыве на танкере «ВФ Танкер-16» в Махачкале возросло до четырех. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отмечается, инцидент произошел 11 июня в 4.30 при выгрузке сырой нефти в порту.

«Пожар локализован. Четыре человека погибли», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работают специальные службы. В настоящее время угрозы разлива нефти в порту нет.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел из-за хлопка газовоздушной смеси во время перекачки нефтепродуктов.