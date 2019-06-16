Почти 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы задержали и отменили 45 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Согласно информации на 00.26 мск, во Внуково задержано три рейса и отменено пять, в Домодедово задержано 13 рейсов и отменено 15. В аэропорту Шереметьево задержали девять рейсов.

Об изменениях в расписании аэропорта Жуковский информации нет.

Ранее сообщалось, что жаркая погода, которая обычно характерна для июля, вернется в Москву с 17 июня.