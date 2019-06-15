Подросток умер на глазах у семьи во время съемки видео для TikTok на похоронах

В Индии 17-летнего подростка убили на глазах у семьи, когда он снимал видео для приложения TikTok на похоронах. Об этом сообщает International Business Times of India.

По данным издания, этот инцидент произошел во время похорон одного из членов семьи подростка. Мальчик снимал себя и родственников на видео. Также выяснилось, что у них был пистолет, и кто-то внезапно выстрелил, попав в ребенка.

Как отмечается, прохожие подбежали и захотели помочь подростку, а также задержать стрелявшего, но родственники пригрозили оружием и скрылись.

В настоящее время возбуждено дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Двоих родственников сотрудники местной полиции уже поймали.