Мэр Риги распек латышей-дикарей

Мэр Риги Дайнис Турлайс жестко раскритиковал решение Сейма Латвии о рассмотрении парламентских комиссий инициативу о сносе памятника Освободителям Риги, передает РИА «Новости».

«Когда я слышу слова о сносе памятника, о сжигании книг и так далее, то (вижу) такие очень мрачные картины из истории», — сказал Турлайс.

Он выразил удивление, что такие «дикари» еще не «исчезли с земли»

До этого Сейм Латвии поддержал народную инициативу о сносе памятника Освободителям в Риге.

За снос высказались более 10 тысяч латышей.