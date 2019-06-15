Московская семья выбросила стул из окна на голову парикмахерше

В столице поссорившаяся семья выбросила из окна четвертого этажа стул, который упал прямо на голову проходившей мимо парикмахерше. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Данный инцидент случился в одном из домов на Проспекте мира в столице.

Как отмечается, женщина ссорилась с мужем, который хотел ее бросить и в порыве конфликта она выбросила стул. Однако он упал на голову женщине. После удара пострадавшую сотрудницу парикмахерской срочно госпитализировали.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов восстанавливают всю картину случившегося.