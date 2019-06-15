Самолет упал в реку во время авиашоу

Легкомоторный самолет Як-52 неожиданно упал в воду во время авиационного представления в Польше. Об этом сообщает сайт Wiadomości.onet со ссылкой на источник в пожарной службе.

Как пишет издание, пилот выполнял акробатическую связку, однако, по предварительным данным, потерял контроль над управлением. В результате крушения он скончался от полученных травм.

«Самолет, вместо того чтобы сделать несколько оборотов вокруг своей оси и полететь в горизонтальный полет, упал в воду», — уточняет издание.

Отмечается, что после инцидента авиашоу решили не продолжать.

Ранее сообщалось, что самолет с пассажирами пропал в Киевской области.