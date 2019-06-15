Дипломаты США «восстали» против запрета вывешивать флаги ЛГБТ

Белый дом официально запретил дипломатическим учреждениям Соединенных Штатов вывешивать флаги в поддержку ЛГБТ на флагштоке без разрешения Госдепа. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, Госдеп пока не выдал ни одного разрешения, хотя запросы поступали от посольств США в Израиле, Германии, Бразилии и Латвии.

В конце концов, дипучреждения, осудив подобное решение, начали вывешивать флаги в других местах.

Уточняется, что в знак протеста американское посольство в Тель-Авиве разукрасило в радужные цветы само здание. В Южной Корее и Индии флаги разместили на фасадах вместо флагштоков.

Кроме того, работники посольства США в Монголии разрисовали перила под цветовую гамму флага ЛГБТ.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп не разрешил посольствам США вывешивать флаги ЛГБТ-движения.