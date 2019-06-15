Появилось видео задержания участников массовой драки в селе под Пензой

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В Сети появилось видео задержания троих участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Помимо этого, на кадрах видны орудия, которыми пользовались участники массовой драки.

Среди них можно увидеть топор, железную палку, а также две биты разного размера. Причем на одной из них присутствует оцепление, напоминающее металлические бусы.

Кроме того, у участников столкновения были изъяты мобильные телефоны.

Ранее сообщалось, что более 170 человек доставили в полицию после драки между селянами и цыганами.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.