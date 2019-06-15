Самолет задел хвостом полосу при посадке
Пассажирский самолет Airbus, который летел из Москвы, во время захода на взлетно-посадочную полосу (ВПП) задел хвостом землю. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отмечается, лайнер совершил жесткую посадку только со второго захода.
Уточняется, что командир судна сообщил о невозможности совершить посадку и отправился на второй круг.
Однако при попытке осуществить маневр самолет коснулся хвостом ВПП.
На борту лайнера находились 180 человек. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье.