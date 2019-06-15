Самолет задел хвостом полосу при посадке

Пассажирский самолет Airbus, который летел из Москвы, во время захода на взлетно-посадочную полосу (ВПП) задел хвостом землю. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отмечается, лайнер совершил жесткую посадку только со второго захода.

Уточняется, что командир судна сообщил о невозможности совершить посадку и отправился на второй круг.

Однако при попытке осуществить маневр самолет коснулся хвостом ВПП.

На борту лайнера находились 180 человек. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье.