Мужчина задержан за попытку перелезть через ограду Белого дома

Сотрудники секретной службы Соединенных Штатов задержали мужчину, который попытался проникнуть на территорию Белого дома. Об этом сообщает NBC со ссылкой на заявление службы.

Как отмечается, неизвестный попытался пересечь защитное ограждение недалеко от здания американского министерства финансов.

«Он был немедленно...взят под стражу», — говорится в заявление службы.

Уточняется, что мужчине предъявили обвинения в попытке незаконного проникновения, а также в нападении на сотрудника правоохранительных органов.

На настоящий момент полиция Вашингтона занимается данной ситуацией.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа спела ему Happy Birthday около Белого дома.