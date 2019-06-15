Дело о массовой драке между селянами и цыганами переквалифицировали

Дело по факту массовой драки между селянами и цыганами в Чемодановке было переквалифицировано на более тяжкие статьи. Об этом говорится на сайте управления СК России по Пензенской области.

До этого стало известно, что в ходе драки пострадали пять человек, двое были госпитализированы, еще один — скончался. После этого были возбуждены дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Как отмечается, теперь дело переквалифицировали на уголовные статьи об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

Уточняется, что на настоящий момент в полицию доставили 174 человека, троих из них — задержали.

Ранее сообщалось, что российские селяне вышли на сход после массовой драки с цыганами.

До этого появилась информация, что причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.