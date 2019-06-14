Заболевшая вирусом Эбола медсестра из Британии родила близнецов

В Шотландии у медсестры Паулин Каффеки, которая три года назад заболела Эболой, родились близнецы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на супруга Пуалин, который выложил в Сеть фото новорожденных детей.

Как отмечается, 43-летняя Каффеки, а также ее двое сыновей чувствуют себя хорошо.

Уточняется, что женщина заразилась Эболой во время волонтерской работы в Сьерра-Леоне в 2014 году. После этого ее несколько раз госпитализировали на протяжении 2015-2016 годов.

Кроме того, против медсестры было заведено уголовное дело из-за того, что она скрыла факт высокой температуры, когда возвращалась из Африки домой. Однако суд встал на сторону Каффеки.

Ранее сообщалось, что жертвами вируса Эболы стали свыше 800 человек в Конго.