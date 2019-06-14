Россиянина обвинили в убийстве сорокалетней давности

В Ростовской области мужчине предъявили обвинение в убийстве сторожа, которое было совершенно в 1979 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт СК России.

Как отмечается, 40 лет назад мужчина проник на сельхозпредприятие, чтобы совершить кражу.

В ходе преступления он нанес несколько ударов ножом сторожу предприятия, из-за чего тот умер на месте.

Уточняется, что правоохранительные органы сразу установили личность убийцы, однако тот покинул Ростовскую область и поменял документы. После этого он долгое время жил на севере под чужим именем.

На настоящий момент против него возбудили уголовное дело «Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах».

Ранее сообщалось, что врач убил обезболивающим 25 пациентов в США.