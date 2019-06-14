Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков

Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники через пять лет перестанут носить в школу тяжелые ранцы с учебниками, передает РИА «Новости».

Также, по его словам, школьники перестанут тратить время на поиск расписания и стоять в очереди в гардероб или школьную библиотеку.

Концепция будет утверждена правительством в конце года.

«Ребенок не должен носить на себе ранец весом в несколько килограммов, например в зарубежных школах предусмотрены индивидуальные шкафчики под эти цели», — сказал Соломон.

Он подчеркнул, что улучшения, которые предусмотрены концепцией, не касаются содержания образовательного процесса или методов лечения.