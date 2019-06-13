В Белоруссии казнили киллера

В Белоруссии смертный приговор был вынесен в отношении двух убийц. Об этом сообщает РИА «Новости».

Решение было вынесено в отношении Александра Жильникова и Вячеслава Сухарко, которые в декабре 2015 совершили заказное убийство девушки и по ошибке ее молодого человека в Минске. Позднее выяснилось, что они также убили жителя Колодищей, который сдавал одному из них квартиру.

Пока смертный приговор через расстрел приведен в исполнение только в отношении Александра Жильникова. Судьба второго фигуранта дела, по сообщениям правозащитников, неизвестна.

Ранее сообщалось, что к расстрелу за контрабанду наркотиков был приговорен француз.