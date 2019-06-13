Полиция Солсбери потратила более $1 млн на замену транспорта из-за «Новичка»

Полиция и скорая помощь, работающие в британском графстве Уилтшир, потратили на замену транспортных средств около $1,2 млн после инцидента с отравляющим веществом в Солсбери, сообщает Salisbury Journal.

Издание уточняет, что в подразделениях были уничтожены 24 автомобиля.

Сообщается, что наибольшую сумму потратила SWASFT, избавившаяся от восьми автомобилей.

Кроме того, полиция потратила крупную сумму на аренду автомобилей, которыми ведомство пользовалось во время замены.

Ранее городской совет Солсбери принял решение выкупить дом, в котором проживал экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль до отравления.