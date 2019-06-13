На атакованном в Оманском заливе танкере находились 11 россиян

Владеющая судном компания Frontline заявила, что на борту загоревшегося в Оманском заливе танкера Front Altair находились 11 россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя компании Пэта Адамсона, кроме граждан России, на корабле присутствовали 11 филиппинцев и один грузин. В настоящее время все они в безопасности. Адамсон подчеркнул, что рано говорить о том ,что взрыв и пожар были результатом нападения.

Ранее прояснилась судьба атакованного танкера в Оманском заливе.