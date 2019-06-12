В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности

В российском Гидрометцентре проинформировали о продлении повышенного уровня погодной опасности в четверг, 13 июня. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что предупреждение связано с высокой пожароопасностью.

«Высокая пожароопасность. Период предупреждения — 29 часов», — отмечается в заявлении.

Согласно прогностической карте, аналогичные погодные условия будут наблюдаться в Тверской, Ярославской, Калужской, Тульской, Тамбовской и Воронежской областях.

Ранее москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару.