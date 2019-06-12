Корреспондент «Газеты.Ru» задержан на акции в центре Москвы

Корреспондент «Газеты.Ru» Павел Воронков задержан при освещении несанкционированной акции в центре Москвы.

В настоящее время находится в автозаке, его везут в ОВД.

Ранее в полиции сообщили, что более 200 человек задержаны на несогласованной акции в центре Москвы.

На 12 июня была намечена акция в поддержку Голунова. Но, во вторник, 11 июня, стало известно о решении МВД закрыть дело против Голунова.

Сам журналист вечером 11 июня заявил, что не собирается участвовать в несанкционированной акции 12 июня.

Сторонники Голунова заявили, что придут на митинг 16 июня, который согласовали власти столицы.