В Нотр-Даме проведут первую после пожара литургию

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В парижском католическом соборе Нотр-Дам, в котором 15 апреля произошло возгорание, сильно повредившее здание, пройдет первая литургия. Об этом сообщает France 24.

Мессу проведет архиепископ Парижа Мишель Опети. Торжественное мероприятие будет проходить в боковой часовне. Количество человек, которое примет участие в литургии, было ограничено до 20 по соображениям безопасности.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире французского телеканала. По словам епархии, так в мессе сможет принять участие большинство французов.

Ранее сообщалось, что во Франции был принят закон о восстановлении Нотр-Дама.