25 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах задержали и отменили 25 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 9.03 мск, во Внуково отменено и задержано по два рейса, в Домодедово задержано и отменено по шесть рейсов. В аэропорту Шереметьево задержали шесть рейсов и еще три отменили.

Об изменениях в расписании аэропорта Жуковский информации нет.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 12 июня, ожидается до +29°С. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/c.