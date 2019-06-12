Как остаться в живых во время купания, рассказали в МЧС

В МЧС призвали россиян купаться только в проверенных спасателями водоемах. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам ведомства, отдыхающим не стоит отплывать далеко от берега на надувном матрасе.

Как отмечается, надувной матрас может порваться и утонуть.

При этом непроверенные водоемы могут содержать на дне опасные предметы.

В ведомстве также подчеркнули, что при попадании в сильное течение следует поддаться ему и постепенно приближаться к берегу.

Ранее МЧС рассказало о «черном списке» детских лагерей.