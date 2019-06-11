Журналист Иван Голунов вышел на свободу, передает РИА «Новости».

С Голунова сняли электронный браслет, который использовался для контроля за его передвижениями во время домашнего ареста.

После этого Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста Ивана Голунова сняли обвинения в покушении на сбыт наркотиков.

По его словам, было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.