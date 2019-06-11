У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.

Отмечается, что сама Исаенкова могла не знать об инфекции, так как анализы, сделанные ею при жизни, были «чистыми».

По данным СМИ, задержанный за по подозрению в убийстве экс-чиновник сдал анализы в СИЗО.

Следствие изъяло медицинские карты Исаенковой из всех больниц.

Ранее вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района.