С Голунова сняли обвинения
Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста Ивана Голунова сняли обвинения, передает РИА «Новости».
По его словам, было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.
Голунов будет отпущен из-под домашнего ареста.
До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.
Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.
Суд отказался арестовывать журналиста и отправил его под домашний арест до 7 августа.
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