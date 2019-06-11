С Голунова сняли обвинения

Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с журналиста Ивана Голунова сняли обвинения, передает РИА «Новости».

По его словам, было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Голунов будет отпущен из-под домашнего ареста.

До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.

Суд отказался арестовывать журналиста и отправил его под домашний арест до 7 августа.

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