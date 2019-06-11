Пользователи Сети прокомментировали рейтинг самых красивых русских имен

В социальных сетях отреагировали на рейтинг самых красивых русских имен по версии немецкого издания Wunderweib, сообщает ФАН.

Участники дискуссии обратили внимание, что русское имя в списке одно, а также предложили свои варианты «русских имен».

«Меркул, Мерцал и Капитон», — пошутил один из комментаторов.

Пользователи сети написали, что Полин и Артемов в России слишком много, а также понадеялись, что скоро мода на эти имена пройдет.

Однако нашлись и те, кто согласился с мнением издания.

По мнению Wunderweib самые благозвучные женские имена Алина, Полина, Дарья, Мила и Виктория, а мужские Алеша, Николай, Максим, Вадим и Никита.

Раннее были названы самые популярные имена российских новорожденных.