Spiegel рассказал о солидарности с Иваном Голуновым

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Такого в России еще не было: три ведущих качественных издания страны вышли в понедельник, 10 июня, с одинаковыми первыми полосами «Я/Мы Иван Голунов», пишет Spiegel.

Газета рассказывает, что российский журналист «Медузы» Иван Голунов пишет о коррупции, «его поместили под домашний арест по необоснованным причинам».

Издание отмечает, что в Москве и Санкт-Петербурге газеты раскупили за короткое время, хотя в стране традиционно мало читают газеты. Редакции либеральных газет едины в оценке ситуации: они не считают доказательства вины журналиста убедительными и требуют проверить деятельность сотрудников МВД, которые задержали Голунова за сбыт наркотиков.

Произошедшее с Голуновым остается в России важной темой и спустя несколько дней после его задержания. Несоответствия в деле оказались настолько многочисленными, что тему частично осветили даже государственные телеканалы.

Страну охватила волна солидарности, благодаря которой журналист находится «только» под домашним арестом, а не в СИЗО. Но Голунов еще не свободен, расследование продолжается, хотя в Кремле высказались о ситуации и власти захотели проверить обстоятельства дела, пишет Spiegel.