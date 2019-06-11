Защита журналиста Голунова обжаловала домашний арест

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Защита журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков, обжаловала домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Голунова Сергея Бадамшина.

По словам адвоката, защита Голунова и интернет-издание «Медуза» обжаловали решение суда о его домашнем аресте.

До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.

Суд отказался арестовывать журналиста и отправил его под домашний арест до 7 августа.

Ранее сообщалось, что делом журналиста Голунова лично займется генпрокурор России.