Школьники устроили массовую драку и втянули в нее полицейских

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Поссорившиеся школьники устроили массовую драку и втянули в потасовку полицейских в Старопромысловском районе Грозного. Об этом сообщает НТВ.

Уточняется, что инцидент произошел возле школы №54. Школьники пришли утром на основной госэкзамен (ОГЭ), но внезапно между некоторыми возник конфликт, затем переросший в массовую драку со стрельбой.

Сотрудники правоохранительных органов пытались разнять школьников, однако подростки втянули и их в драку. По данным канала, один из полицейских ударил школьника.

Также во время массовой драки были слышны выстрелы из автоматического оружия.

Ранее сообщалось, что московские третьеклассницы после массовой драки попали в больницу.