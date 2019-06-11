Школьники устроили массовую драку и втянули в нее полицейских
Поссорившиеся школьники устроили массовую драку и втянули в потасовку полицейских в Старопромысловском районе Грозного. Об этом сообщает НТВ.
Уточняется, что инцидент произошел возле школы №54. Школьники пришли утром на основной госэкзамен (ОГЭ), но внезапно между некоторыми возник конфликт, затем переросший в массовую драку со стрельбой.
Сотрудники правоохранительных органов пытались разнять школьников, однако подростки втянули и их в драку. По данным канала, один из полицейских ударил школьника.
Также во время массовой драки были слышны выстрелы из автоматического оружия.
Ранее сообщалось, что московские третьеклассницы после массовой драки попали в больницу.