Найдены тела людей при взрыве на танкере в Махачкале

Из-за взрыва на танкере в Махачкалинском морском торговом порту погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Росморречфлоте.

По последним данным, спасатели нашли два тела. Также в настоящее время продолжаются поиски еще одного моряка.

По имеющимся данным, взрыв произошел из-за хлопка газовоздушной смеси во время перекачки нефтепродуктов.

Кроме того, в Росморречфлоте уточнили, что взрыв произошел в машинном отделении.

СК уже начал проверку после инцидента.

Ранее было названо число пострадавших при взрыве на танкере в Махачкале.