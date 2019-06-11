В психбольнице Одессы произошел пожар, есть жертвы

В Одессе произошел пожар в здании психбольницы, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, возгорание крыши одноэтажного корпуса медицинского учреждения произошло в 21.44 в Суворовском районе. Площадь возгорания составила около 500 кв. м.

«… спасены 15 человек, из них четыре человека умерли не приходя в сознание и шесть в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализированы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что еще двое из числа госпитализированных скончались. В 23.19 возгорание было ликвидировано.

Ранее сообщалось, что на Украине в городе Днепре произошел пожар на предприятии по производству туалетной бумаги и салфеток.