Появилось видео крушения вертолета в Нью-Йорке

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В сети появился ролик с моментом столкновения вертолета с небоскребом на Манхэттене.

На кадрах видно, как пилот испытывает трудности с управлением воздушного судна в тяжелых погодных условиях. Он пытается маневрировать и безопасно посадить вертолет, несмотря на сильный ветер и плохую видимость.

Как стало известно, затем происходит столкновение с крышей здания, после чего вертолет загорелся. В ходе столкновения сам летчик погиб.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил благодарность спасательным службам, работающим на месте катастрофы.