Появилось видео крушения вертолета в Нью-Йорке
В сети появился ролик с моментом столкновения вертолета с небоскребом на Манхэттене.
На кадрах видно, как пилот испытывает трудности с управлением воздушного судна в тяжелых погодных условиях. Он пытается маневрировать и безопасно посадить вертолет, несмотря на сильный ветер и плохую видимость.
Как стало известно, затем происходит столкновение с крышей здания, после чего вертолет загорелся. В ходе столкновения сам летчик погиб.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп выразил благодарность спасательным службам, работающим на месте катастрофы.