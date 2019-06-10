Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА «Новости»

Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.

Там отметили, что город «практически стоит на угольных разрезах», поэтому проблему будет сложно решить быстро.

Ранее жители Киселевска записали обращение к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде. По словам жителей, их не устраивает экологическая ситуация в собственном регионе.