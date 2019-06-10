Горит Казанский пороховой завод

Максим Богодвид/РИА «Новости»

На Казанском пороховом заводе произошел пожар, передает ТАСС.

Как сообщили в МЧС, площадь пожара составляет 300 кв. м.

Причиной пожара стало несоблюдение правил техники безопасности при проведении ремонтных работ.

Данных о пострадавших нет.