Задержан девятый фигурант дела об убийстве спецназовца

Полиция задержала девятого подозреваемого по делу об убийстве героя-спецназовца Никиты Белянкина в Подмосковье, передает РИА «Новости».

Следствие попросило арестовать нового подозреваемого. Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться в ближайшее время.

Отмечается, что все ранее задержанные фигуранты находятся под стражей.

Ранее были задержаны восемь подозреваемых.

Бывший военнослужащий Никита Белянкин погиб ночью 1 июня в Красногорске в драке, когда попытался заступиться за прохожего, которого избивала толпа.