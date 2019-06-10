Две женщины получили травмы на чемпионате по ношению жен

В Красноярске прошел ежегодный фестиваль по перетаскиванию жен. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, возлюбленные должны были преодолеть полосу препятствий, в конце которой их ждал приз в размере 50 тысяч рублей.

Причем нести жену можно как угодно, лишь бы они не касались земли. Для того, чтобы уберечь женщин, им надевают на голову шлем.

Уточняется, что две участницы все же получили травмы. Их мужья, будучи в запале, ударили жен головой о бортик бассейна.