СБУ усилила контроль за поездками россиян в Молдавию
Служба безопасности Украины (СБУ) усилила контроль за едущими в Молдавию россиянами, сообщает РИА «Новости».
Как отметили в ведомстве, контроль усилен за выезжающими с украинской территории.
Там подчеркнули, что «контрразведывательный режим» усилен относительно «радикально настроенных граждан Российской Федерации»
СБУ обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения стабильности в регионе, отметили в ведомстве.
Ранее Киев призвал не допустить «российского сценария» в Молдавии.