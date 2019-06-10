Самолет Москва — Томск совершил экстренную посадку

Самолет «Уральских авиалиний», который следовал рейсом Москва — Томск, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Как отмечается, причиной посадки стала техническая неисправность.

«Неисправность в Кольцово была устранена, борт уже приземлился в Томске», — уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что задержка продлилась около пяти часов.

Ранее сообщалось, что самолет Санкт-Петербург — Екатеринбург экстренно вернулся в Пулково.