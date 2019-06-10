В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»

В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости»

По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.

Обыски проходят по месту жительства подозреваемых.

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена большинстве арабских стран, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах.