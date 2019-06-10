Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии
В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, полицейские попытались задержать подозреваемого, но он покончил с собой.
Как отмечается, перед этим пенсионер открыл огонь по сотрудникам полиции.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что уралец зарезал знакомого, пытаясь доказать, что нельзя защититься от ножа.