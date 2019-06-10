Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/860/11610860/RIAN_3229454.HR.ru-pic905-895x505-89348.jpg">

В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, полицейские попытались задержать подозреваемого, но он покончил с собой.

Как отмечается, перед этим пенсионер открыл огонь по сотрудникам полиции.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что уралец зарезал знакомого, пытаясь доказать, что нельзя защититься от ножа.