Строительный кран рухнул на жилой дом в Далласе

В американском городе Даллас в результате падения строительного крана на жилое здание погиб один человек. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, при падении крана также пострадали шесть человек.

Как отмечается, строительный кран упал на жилое здание из-за сильного ветра, инцидент привел к обрушению части дома.

В настоящее время спасатели ведут поиски людей, которые могли оказаться под завалами.

Ранее сообщалось, что строительный кран упал на проезжую часть в Сиэтле.