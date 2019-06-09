Полиция применила газ для разгона протестов в Гонконге

Полиция применила перцовый газ и дубинки против демонстрантов в Гонконге, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что протестующие закидывали полицейских бутылками, полиции пришлось ответить.

По крайней мере два сотрудника полиции пострадали и были госпитализированы. У одного из них, предположительно, был поврежден глаза. Несколько журналистов, а также оператор местного телеканала получили ранения.

В Гонконге более 1 млн человек приняли участие в акции протеста против закона об экстрадиции.