Россиянку отправили в изолятор в тюрьме США за отказ делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщает РИА «Новости».

Организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева рассказала, что ей уже делали в пробу в центре задержания, и у нее всегда сильная аллергическая реакция.

«Адвокат написал, что ничего не может сделать, таковы правила у них, она должна опять сделать это», — добавила Якушева.

Ранее суд в Канзасе потребовал от россиянки Богданы Осиповой вернуть своих «похищенных» детей в США в качестве условия ее освобождения.

Суд в США приговорил россиянку Богдану Осипову к 7 годам тюрьмы за вывоз детей в Россию. В 2017 году Осипова приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. Их дети в настоящее время находятся в России.