28 человек пострадали из-за поломки аттракциона в Испании
В Испании не менее 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона в парке развлечений в городе Ла-Ринконада. Об этом сообщает Diario de Sevilla.
Как отмечается, среди пострадавших есть пятеро детей.
Уточняется, что инцидент произошел в начале ночи. Десять пострадавших были доставлены в местные больницы, в том числе 13-летняя девочка, которая находится в тяжелом состоянии.
На настоящий момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что более 25 человек пострадали при аварии на аттракционе в Мадриде.