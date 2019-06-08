Журналист Голунов расплакался в суде

Журналист «Медузы» Иван Голунов не смог сдержать слез в зале суда. Об этом сообщает РЕН ТВ.

До этого стало известно, что Голунова из больницы привезли в Никулинский суд Москвы, где будет принято решение по мере пресечения.

Как отмечается, журналист в зале суда поблагодарил всех за поддержку, а на его лице появились слезы.

«Никогда не думал, что побываю на своих похоронах», — сказал Голунов перед началом заседания.

До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики, в том числе кокаин массой свыше пяти грамм.

Однако сам Голунов утверждает, что два пакета с неизвестным веществом ему подбросили.