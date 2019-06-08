Радио Ватикана заговорило на латыни

В Ватикане радио запустило новостную программу на латинском языке. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, программа называется «Папская неделя. Новости Ватикана на латыни».

Уточняется, что еженедельный выпуск новостей будет длиться пять минут, после чего последует ток-шоу на латыни. Также на итальянском языке можно будет послушать советы об использовании латыни.

Подчеркивается, что передача будет выпускаться совместными усилиями новостников и департаментом Ватикана, занимающимся переводом официальных документов на латынь.

Ранее сообщалось, что направлявшийся к Папе Римскому британец сделал опечатку и попал в Германию.