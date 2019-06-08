Журналисту Голунову вызвали скорую

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову стало плохо, ему вызвали скорую. Об этом заявил в телеграм-канале глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, адвокаты которой защищают Голунова.

Как отмечается, Голунову стало плохо в отделе полиции. Однако медики не могут добраться к журналисту.

«Приехавшую «скорую» следователь к нему не пускает», — добавил Чиков.

Ранее сообщалось, что журналисту Голунову предъявили обвинение.

В МВД до этого рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики. Часть вещества, которое было изъято, представляет собой кокаин, массой свыше 5 гр.

Однако сам Голунов утверждает, что ему подбросили два незнакомых ему пакета с неизвестным веществом.