Маргариту Симоньян выписали из больницы

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что ее выписали из больницы.

В своем твиттере она выложила фотографию выписки.

На этом фото указан диагноз, в котором говорится, что у Симоньян была «угроза позднего выкидыша в связи с психоэмоциональным стрессом».

Она выразила под снимком слова благодарности врачам, которые, по ее словам, помогли ей при помощи пары капельниц и строгого медицинского контроля.

«Прошу прощения у всех, с кем должна была встретиться в Питере», — добавила Симоньян.

Ранее муж Симоньян кинорежиссер Тигран Кеосаян заявил, что намерен обратиться к юристам.

Беременная Симоньян попала в больницу с угрозой прерывания беременности после инцидента с Любовью Соболь на «Эхо Москвы».